Okullarda Karne Heyecanı

Konya Valisi Yakup Canpolat, düzenlenen törenle öğrencilere karnelerini verdi.



Karatay Karkent İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Canbolat, yoğun kar yağışı dolayısıyla kent genelinde bazı günlerde eğitim-öğretime ara verildiğini, öğrencilerinin sağlığının öncelikleri olduğunu belirtti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, öğrencilerden tatili iyi değerlendirmelerini istedi.



Daha sonra Vali Canbolat, Başkan Akyürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, öğrencilere karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.