Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 bin 444 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.
Mustafa Yalçın İlköğretim Okulunda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini aldı.
Karnelerini alan öğrenciler velileriyle büyük heyecan ve sevinç yaşadı.
İlçede 4 bin 444 öğrenci ile 704 öğretmen için de yarıyıl tatili başladı.
Okullarda Karne Heyecanı
Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 bin 444 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 bin 444 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.
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