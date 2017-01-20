Okullarda Karne Heyecanı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 bin 444 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Okullarda Karne Heyecanı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 bin 444 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Mustafa Yalçın İlköğretim Okulunda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini aldı.

Karnelerini alan öğrenciler velileriyle büyük heyecan ve sevinç yaşadı.

İlçede 4 bin 444 öğrenci ile 704 öğretmen için de yarıyıl tatili başladı.

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