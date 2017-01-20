Okullarda Karne Heyecanı

Batman'ın Kozluk ilçesinde öğrencilere karneleri verildi.



Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Orhan Aktürk, dönem boyunca ders ve sınavlarda yorulan öğrenciler ile onlara ders anlatan öğretmenlerin tatil yaparak dinleneceklerini söyledi. Aktürk, yarıyıl tatilinde öğrencilerden derslerine çalışmalarını istedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak da ilçedeki 166 okulda 20 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığını ifade ederek, tatilde öğrencilerin kitap okuması konusunda tavsiyede bulundu.



Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.