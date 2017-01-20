Eruh'ta Karne Heyecanı

Eruh ilçesinde 5 bin 730 öğrenci karne sevinci yaşadı.





Eruh İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi, öğrencilere 15 tatilde eğlenmelerini, karnelerindeki kırıklar yüzünden tatillerini heba etmemelerini istedi.



Çocukların akademik başarılarının değerlendirildiği karne döneminde anne ve baba olarak bir takım sorumlulukları olduğunu belirten Çiftçi, çocukların performanslarını karne notu ile değerlendirmemek ve arkadaşlarıyla kıyaslamamak gerektiğini söyledi.



Bu durumun çocukta stres, kaygı artmasına ve kendine güvenin azalmasına yol açtığını kaydeden Çiftçi, "Anne ve baba birbirleriyle ve çocuklarıyla karşılıklı konuşarak karne ile duygularını çocuğun kişiline zarar vermeden net şekilde ortaya koymalıdır." dedi.



Eruh İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Sebat ise ailelerin çocuklarının kabiliyet ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmalarını ve çocukların eğitimleriyle daha ilgili olmalarını, çocukları ile daha fazla zaman geçirmelerini önerdi.



Tören, derece yapan öğrencilere İlçe Kaymakamı Murtaza Dayanç tarafından verilen hediyeler ve karne dağıtımından sonra sona erdi.



Törene, İlçe Emniyet Amiri Bedri Yaman, Jandarma Karakol Komutanı Enis Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi, İlçe Müftüsü Haki Özgül, öğretmeler ve öğrenciler katıldı.