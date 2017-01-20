Okullarda Karne Heyecanı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 9 bin 200 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kulp Anadolu Lisesi ve Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, bütün çabalarının öğrencilerin iyi bir eğitim alarak donanımlı, sağlıklı, değerlerine sahip çıkan, öz güvenini kazanmış, mutlu ve huzurlu fertler olarak yetişmesi olduğunu belirti.



Pehlivanoğulları, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak karnelerini verdi.