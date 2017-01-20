Okullarda Karne Heyecanı

Giresun'da okul öncesi eğitim kurumlarıyla toplam 77 bin 586 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Giresun Valisi Hasan Karahan, merkez Mimar Sinan Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.



Sınıflara girerek öğrencilere karnelerini dağıtan Karahan, öğrencilere bol kitap okumaları, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılarak tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.



Bu yıl üniversiteye giriş sınavlarına girecek olan öğrencilere de başarılar dileyen Vali Karahan,"Yolunuz açık olsun. Sınava girecek 12. sınıf öğrencilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah burada gösterdikleri başarının aynısını sınavda da gösterirler. Kazasız, belasız birinci dönemi tamamladık. İnşallah ikinci dönemi de aynı şekilde tamamlarız." dedi.



Giresun'un Görele, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde de karne sevinci yaşandı.



Görele Ziya Okay İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Buradaki törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, Görele'de 5 bin 401 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini ve öğrenciler için tatilinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi.



Dede, anne ve babalara da bazı tavsiyelerde bulunarak,"Hiçbir aile çocuğunu başarısızlığı yüzünden yargılamasın. Her öğrencinin belirli bir yeteneği ve kapasitesi vardır. İnsan ne kadar iyi hazırlanırsa, gelecek nesillere daha iyi örnek olur. Hiçbir zaman baş koyduğunuz yoldan ve hedeften çıkmayın. O yolda emin adımlarla ilerlemeyi bilin. Yarıyıl tatiliniz hayırlı olsun." diye konuştu.



Şebinkarahisar ilçesinde de İstiklal Ortaokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, öğrencilerin karnelerini dağıttı.



Kanyılmaz, öğrencilerle de sohbet ederek, kendilerinden tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.



Yağlıdere ilçesinde ise Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karne dağıtım töreni düzenlendi.



Milli Eğitim Müdürü Suat Soylu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, şunları aktardı:



"İstediği başarıyı elde edemeyen öğrencilerimizin de moralini bozmadan ikinci dönem bunu telafi edeceğine yürekten inanıyorum. Bütün öğrencilerimize ikinci dönemde başarılar diliyoruz."



Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri ve yıl içerisinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.