Kırşehir'de Karne Heyecanı

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Süleyman Türkmani İlkokulu'nda karne dağıttı.



Şentürk, okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kırşehir genelinde 223 okulda, 41 bin 252 öğrencinin karne alacağını söyledi.



İl genelinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin başarılı şekilde tamamlandığını belirten Şentürk, şöyle konuştu:



"Eğitimde zirvede olan Kırşehir'de öğrencilerimiz, birinci dönem karnelerini alacakları için çok heyecanlı. Dört aylık bir dönemin sonuçları karnelere yansıyacak. Zayıf olan karneler için anne, babalar çocuklarına kızmasınlar, başarılı olan bir öğrenci ile kıyaslamasınlar. Derslerinde başarısız olan çocuklar biraz daha gayret ederek durumlarını düzeltebilirler. Bu konuda büyükleri öğrencilere yardımcı olmalı. Sayın Bakanımızın talimatları ile öğrencilerimize ödev de verilmedi. Öğrencilerimiz tatilde doya doya dinlensinler ve ikinci döneme zinde bir şekilde başlasınlar."



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de bütün öğrencilere yarıyıl tatilini verimli ve dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti.



Konuşmaların ardından Vali Şentürk ve Başkan Bahçeci, öğrencilere karnelerini dağıttı. Şentürk, tören sonunda sorduğu sorulara doğru cevap veren öğrencileri altınla ödüllendirdi.



Törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Naci Sargın, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.