Okullarda Karne Heyecanı

Denizli'de okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 184 bin 97 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'ndeki Adalet Adalet İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Törene katılan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.



Sınıf öğretmenlerinin hazırladığı karneleri öğrencilere dağıtan Vali Altıparmak, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.



"Demokrasi" temalı değerler eğitiminde dereceye giren öğrencilere kitap hediye eden Altıparmak, öğrencilerden yarıyıl tatilini bol bol kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmelerini istedi.



Karne heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerle fotoğraf çektiren Altıparmak, okulda öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet etti.



Altıparmak, il genelinde resmi ve özel bin 62 eğitim kurumunda bulunan 184 bin 97 öğrencinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlayarak karnelerini aldığını kaydetti.



Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öğrencilere çam fidanının hediye edildiği karne dağıtım törenine, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Başgün ile diğer yetkililer katıldı.