Okullarda Karne Heyecanı

Besni ilçesinde 18 bin 198 öğrenciye karne dağıtıldı.



Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu'nda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.



Törende konuşan Gencer, öğrencilerin mutlu günlerinde onlarla beraber olup mutluluklarını paylaşmanın çalışma şevklerini artırdığını belirtti.





Öğrencilere nasihatlerde bulunun Gencer, şunları kaydetti:



"Sizler bizim geleceğimizsiniz. Okulların açıldığı 123 gündür yoğun ve tempolu bir şekilde derslerinize çalışarak yoğun bir süreci tamamladınız. Sömestr tatili süresince önce sağlığınızı korumanızı, dinlenmenizi, ailelerinizle birlikte zaman geçirmenizi ve özellikle kitap okuyarak vaktinizi olumlu bir şekilde değerlendirmenizi temenni ediyorum."