Okullarda Karne Heyecanı

Başkale ilçesinde 17 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.



Başkale Merkez İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleşen karne dağıtım töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Başkale Merkez İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencilere öğretmenleri tarafında gömlek şeklindeki kılıflar içinde karne verildi.



Öğrenciler, karne törenine katılan aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Veliler de, ders sıralarında oturarak öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.



İlçede, 90 okulda eğitim gören 17 bine yakın öğrenci karnesini aldı.