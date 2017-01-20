Okullarda Karne Heyecanı

Ereğli ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarıyla toplam 34 bin 425 öğrenci karne sevinci yaşadı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Dikmen İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmasında, karnelerin iyi ve kötü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.



Öğrenciler, aileleri ve eğitimcilere gösterdikleri özverilerden ötürü teşekkür eden Korkmaz, şöyle konuştu:



"Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından 34 bin 425 öğrenci ve 2 bin 225 öğretmen 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili başlarken velilerimizin öğrenci başarılarını değerlendirirken nedenini araştırıp, karnelerinin durumu ile çocuğun zeka seviyesi ve kişilik özellikleri eleştirilmemelidir. Bunun yerine çocuğun içinde bulunduğu şartları, zayıf karneye nelerin sebep olduğu araştırılmalı ve bunların giderilmesi için gereken yapılmalıdır. Öğrencilerimizin karne notlarının sadece onların eğitimdeki başarısını değil, genel olarak hepimizin bu konudaki çabalarımızın sonuçlarını göstermektedir."



Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.