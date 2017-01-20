Okullarda Karne Heyecanı

Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda okumayı öğrenen öğrencilere karneleriyle birlikte madalya verildi.



Karne dağıtım töreninde konuşan Çayıralan Kaymakamı Şahin Demir, öğrencilerden çok velilerin heyecanlı olduğunu söyledi.



Öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Kaymakam Demir, "Tatili tatil gibi geçirin. Tatil bittikten sonra ikinci dönemin başlamasıyla birlikte derslerinize aynı yoğunlukla devam etmenizi istiyorum." dedi.



Öğrencilere tek tek karnelerini ve başarı madalyalarını veren kaymakam Şahin, birinci sınıfın okuma yazmaya geçmesini kutlamaya yönelik olarak veliler tarafından hazırlanan pastayı öğrencilerle birlikte keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Karne dağıtım törenine Kaymakam Şahin Demir'in yanı sıra ilçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, Okul Müdürü Ahmet Kaygısız, öğretmen ve öğrencilerle birlikte çok sayıda veli katıldı.