Van'ın Özalp ilçesinde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.
2016-2017 eğitim öğretim yarıyılının tamamlanması nedeniyle Özalp ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.
Merkez Anaokulu öğrencilerinin karnelerini Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar verdi.
Kaymakam Vardar, daha sonra Mahmudiye Mahallesi'nde 3 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu'ndaki öğrencilere de karnelerini dağıttı.
Okullarda Karne Heyecanı
Van'ın Özalp ilçesinde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Van'ın Özalp ilçesinde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.
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