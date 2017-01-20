Okullarda Karne Heyecanı

Van'ın Özalp ilçesinde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Okullarda Karne Heyecanı

Van'ın Özalp ilçesinde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2016-2017 eğitim öğretim yarıyılının tamamlanması nedeniyle Özalp ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

Merkez Anaokulu öğrencilerinin karnelerini Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar verdi.

Kaymakam Vardar, daha sonra Mahmudiye Mahallesi'nde 3 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu'ndaki öğrencilere de karnelerini dağıttı.

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Mahmudiye, Özalp, Van
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