Okullarda Karne Heyecanı

Van'ın Özalp ilçesinde binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.



2016-2017 eğitim öğretim yarıyılının tamamlanması nedeniyle Özalp ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.



Merkez Anaokulu öğrencilerinin karnelerini Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar verdi.



Kaymakam Vardar, daha sonra Mahmudiye Mahallesi'nde 3 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu'ndaki öğrencilere de karnelerini dağıttı.