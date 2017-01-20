Okullarda Karne Heyecanı

Mersin'in Gülnar, Silifke ve Anamur ilçelerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne sevinci yaşadı.



Gülnar ilçesinde 4 bin 125 öğrenci, karnesini aldı. Öğrenciler, sabah erken saatlerde karnelerini almak için okulları doldurdu.



Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler, dikkatle notlarını inceledi.



Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul öncesi 396, ilk ve orta öğretim 2 bin 811 ve liselerde 918 olmak üzere toplamda 4 bin 125 öğrenci karnelerini aldığı, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 6 Şubat Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.



Silifke



Silifke ilçesinde de 39 ilkokul, 34 ortaokul, 19 lise ve 6 ana okulunda eğitim öğretim gören toplam 21 bin 93 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



İlçede Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, burada yaptığı konuşmasında, karne dağıt törenini bu okulda düzenlemelerinin amacının 15 Temmuz anısına yapılan resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencileri de ödüllendirmek olduğunu söyledi.



15 Temmuz'da FETÖ örgütüne karşı Türk milletinin göğsünü tankların önüne siper ettiğini ifade eden Cinbir, şöyle konuştu:



"15 Temmuz'da FETÖ örgütü, bu milletin tanklarıyla, uçaklarıyla meclisi, cumhurbaşkanlığını ve genelkurmayı bombalayan bu hainlerin karşısında göğsünü siper edip dimdik durmuş, bunu tüm dünyaya göstermiştir. Türk milleti, vatanın bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda da canını seve seve vermeye her zaman hazırdır. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışan hainlere karşı da her zaman dimdik durduk ve durmaya da devam edeceğiz."



Cinbir, eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, ilk yarıyıldaki çalışmalarının karşılığı olan karnelerini aldıklarını ve 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktıklarını, tatili iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.



Törende ayrıca, 15 Temmuz anısına yapılan resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Anamur



Anamur ilçesinde de 12 bin 509 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.



Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, Fatih İlkokulu ve Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'ndaki karne törenlerine katılarak öğrencilere karne ve başarı belgelerini verdi.



Kaymakam Cantürk, sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını, notları düşük olan öğrencilere de ikinci dönem derslerine daha fazla çalışmalarını tavsiye etti.