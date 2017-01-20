Okullarda Karne Heyecanı

Kale ilçesinde öğrenciler, düzenlenen törenle karnelerini aldı.



İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Ergen, yarı yıl tatilinde öğrencilere ödev verilmediğini, öğrencilerin bu tatili dikkat ve motivasyonlarını daha iyi toparlamak için kullanmalarını istedi.



Tatil sonrası başlayacak ikinci dönemde öğrencilere derslerdeki başarılarını arttırma temennisinde bulunan Ergen, bu 15 günlük arada öğrencilerin bol bol kitap okumasını istedi.



Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.



Törene, Vali Yardımcısı Miktat Alan, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, öğretmenler ve veliler katıldı.