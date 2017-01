Okullarda Karne Heyecanı

Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Batman ve Elazığ'da karne heyecanı yaşandı.



Diyarbakır'da Millet İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Kayapınar Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan katıldı.



Karneleri dağıtan Vali Yardımcısı Gökdemir ve Kaymakam Kılıç, öğrencilerle sohbet ederek tatili iyi değerlendirmeleri ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.



Bingöl



Bingöl'de 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması nedeniyle Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, yaptığı konuşmada, Bingöl'de 371 okulda, yaklaşık 60 bin öğrencinin karne aldığını söyledi. Tatilde öğrencilerin ödev yapmayacağını belirten Engin, öğrencilerin bu yoğun çalışma temposundan sonra dinlenmeyi, oyun oynamayı hakettiklerini ifade etti.



Dönem içerisinde zaman zaman düşük not alan öğrenciler olabileceğini dile getiren Engin, şöyle devam etti:



"Özelikle velilerimizden isteğimiz de öğrencilerimizin bu akademik başarısını ölçen bir durumdur. Karnesi iyi olan öğrencilerimize de abartılı hediye almamak şartıyla sevindirebilirsiniz. Karnesinde düşük not olan öğrencilere de sevgiyle yaklaşın. Çocuklarımız bu yoğun eğitim döneminin ardından dinlenmeyi hakettiler."



Konuşmanın ardından Engin ve şube müdürleri öğrencilere karnelerini dağıttı.



Mardin



Mardin'de 10 bin 806 öğretmenin görev yaptığı bin 76 eğitim kurumunda, 218 bin öğrenci karne aldı.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, Artuklu ilçesi Kocatepe İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Yaman, "Hem Mardin Valiliği hem de Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Hem okul mekanları hem de çocuklarımızın rahat oyun oynayacağı alanları elimizden geldiği ölçüde iyileştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de isteğimiz hem kitap okusunlar hem de oyunlar oynasınlar. Bu tatili iyi değerlendirsinler, ikinci döneme daha iyi motivasyon sağlasınlar." diye konuştu.



Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da öğrencilerden her günü fırsat bilerek verimli, güzel bir tatil dönemi geçirmelerini istedi.



Konuşmaların ardından Yaman, Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, İl Milli Eğitim Müdürü Sarı ve AK Parti Mardin İl Başkanı Ali Dündar, öğrencilere karnelerini verdi.



Bu arada Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.



Siirt



Siirt'te 4 bin 500 öğretmenin görev yaptığı il genelinde, 98 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.





Öğrencilere karne dağıtan Vali Tutulmaz, yarıyıl tatilin tüm eğitim camiasına ve kente hayırlı olmasını diledi.





Vali Tutulmaz, öğrencilerden tatili çok iyi değerlendirmelerini, sosyal aktivitelere katılmalarını ve bol bol kitap okumalarını isteyerek "Siirt'in eğitimdeki başarı grafiğinin her geçen gün artıyor. Eğitimdeki başarı oranımız Türkiye ortalamasına yaklaşıyor. Burada emeği geçen tüm eğitim camiamıza, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.





Batman



Batman'da yarıyıl tatili dolayısıyla 170 bin 673 öğrenci karnesini aldı.



Evliya Çelebi İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Ahmet Deniz, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.



Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Deniz, daha sonra Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortaokulu'na geçti. Deniz, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.



Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten başarılı öğrenciye tablet



Deniz, TEOG sınavında bütün sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasında yer alan Yasemin Ekmiş'e, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek adına tablet hediye etti.



Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Deniz, çocukların hem bedenen hem de ruhen sağlıklı yetişmesinin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.



Batman'da "Nitelikli eğitime kararlı adımlar" isimli bir projeleri olduğuna dikkati çeken Deniz, şunları söyledi:



"Tek derdimiz o. Eğitimden başka da derdimiz yok. Eğer ülkemiz bir yere gelecekse insanlarımızı, çocuklarımızı iyi eğiterek ancak bir yere varacağız. Okumadan olmuyor. Batman'da Türkiye'nin belki bir çok yerinde olmayan güzel okullarımız var. 170 bin öğrencimiz, 8 bin 500 civarında öğretmenimiz, 5 bin dersliğimiz var."



Elazığ



Elazığ'da 8 bin 383 öğretmenin görev yaptığı 461 okulda, 131 bin 500 öğrenci karne sevincini yaşadı.



Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Eyüp Oğuz'un isminin verildiği Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine karnelerini verdi.



Zorluoğlu, bu okulun 15 Temmuz'un sembol okullarından bir tanesi olduğunu dile getirdi.



15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu okula devletin el koyduğunu anımsatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Bu okulda, bu dershanelerde altın nesiller yetiştirdiğini iddia edenlerin esasında 15 Temmuz'da kendi silah arkadaşlarına mermi sıktıklarını, masum vatandaşlarımızın üzerine tanklarını sürdüklerini, milletimizin seçtiği temsilcilerden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladıklarını, Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni bombaladıklarını, yüzlerce insanımızı şehit ettiklerini ve binlercesinin yaraladıklarına hep beraber canlı olarak yaşadık."



Zorluoğlu, bu tür okullarla vatan, memleket, millet sevgisi ile dolu, milli ve manevi duyguları gelişmiş, kendini her bakımdan çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde donatmış gençler, yeni nesiller yetiştirmek istediklerini vurguladı.



Okulda dönem birincisi olan Kübra Şule Çavaş da 15 Temmuz'da devletin içine sızan hainler gibi olmamak ve yeni temiz bir nesil yetişmesi için burada olduklarını aktararak "Biz de inşallah o hainlerden değil de devletimizi ülkemizi koruyan temiz nesil oluruz." dedi.