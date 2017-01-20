Okullarda Karne Heyecanı

Trabzon'da 139 bin 320 öğrenci karne sevinci yaşadı



Eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, öğrenciler ile veliler katıldı.



Çocuklarla sohbet eden Vali Yavuz, başarılı geçen bir yarı dönem yılının sonunda tüm öğrencilerin karnelerini alarak tatile girdiğini hatırlatarak, karnelerinde zayıfları olan öğrencilerin üzülmemeleri gerektiğini, daha düzenli çalışarak notlarını artıracaklarına inandığını söyledi.



Bütün öğrencilere ve öğretmenlere özverilerinden dolayı teşekkür eden ve ardından karne dağıtan Yavuz, okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir toplantı düzenledi.