Okullarda Karne Heyecanı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, bugün 3 bin 700 öğrenciye karne verdiklerini söyledi.



Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Çiftçi, başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Tatilde kitap okumalarını tavsiye eden Çiftçi, şunları söyledi:



"Çocuklarımızın başarısız notları varsa bunlarla ilgili önce aile, veli, kendi payına düşen eksikliklerini ise onu bir gözden geçirmeli. Çocuklar başarısız olabilir. Bunun telafisi vardır. İkinci dönem telafi edilebilir. Çocuklarımızın yanlış istikamete yönlendirecek girişimlerde bulunulmaması lazım. Velilerin öğrencilere olumlu yaklaşmaları gerekiyor. Ailelerin çocuklarına eksiklerinin telafi edileceğini anlatmalı, üzülmemelerini belirtmeli."