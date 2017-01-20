Okullarda Karne Heyecanı

Bolu'da 232 okulda 48 bin 183 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.



Bolu Valisi Aydın Baruş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz Kürkçüler Mahallesinde bulunan Mevlana İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.



Vali Baruş ve beraberindekiler okulun salonunda öğrencilerin hazırladığı müzik gösterisini izledi.



Düzenlenen programın ardından Baruş ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.



Vali Baruş, karnelerini dağıttığı öğrencilerle tek tek sohbet etti.



Bu esnada öğrenci velileri de sınıflarda çocuklarının sıralarına oturarak onların sevinçlerini paylaştı.