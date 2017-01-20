Çubuk'ta Karne Heyecanı

Çubuk'ta 20 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Aşağı Çavundur İlk ve Ortaokulunda yarıyıl tatili dolayısıyla program düzenlendi.



Programda konuşan Kaymakam İbrahim Çenet, ilçede yaklaşık 20 bin 500 öğrencinin yarıyıl tatiline çıktığını söyledi.



Öğrencilerden tatilde kitap okumalarını isteyen Çenet, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.



Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise tatilde öğrencilere ödev verilmesine karşı olduğunu söyledi. Öğrencilerin ikinci döneme dinç şekilde başlaması için hem bedenen hem de zihnen iyi bir şekilde dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Acehan, "Zihni ve bedeni dinlendirmek için rahat bir şekilde sevdiğiniz kitaplardan okuyun. Doğada yürüyüş ve spor yapın, mutlaka bir enstrüman ile ilgilenmeye çalışın. Sanal alemden uzaklaşarak, ailenizle daha fazla zaman geçirin." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Arslan da karnelerdeki notlara göre öğrencilerin başarılı veya başarısız diye adlandırılmaması gerektiğini vurguladı.



Karne notu iyi olan öğrencilerin notlarını düşürmemeleri gerektiğini ifade eden Arslan, düşük notlu öğrencilerin ise panik yapmadan, kendini üzmeden çalışarak notlarını yükseltebileceklerini kaydetti.



Çenet ve Acehan öğrencilere karnelerini dağıttı.