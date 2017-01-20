Okullarda Karne Heyecanı

Kocaeli'de yaklaşık 370 bin öğrenci ve 27 bin öğretmen yarıyıl tatiline girdi.



Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gölcük ilçesindeki Hamidiye İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, okul yöneticileri ve öğretmenlerle yaptığı görüşmenin ardından sınıfları gezdi.



Öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler veren Vali Güzeloğlu, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan Hamidiye Ortaokulu öğrencilerine başarılarının devamını diledi.



TEOG sınavının öğrencileri geleceğe hazırladığını vurgulayan Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:



"Bugün çok güzel ve heyecanlı bir gün, sevdikleriniz, aileleriniz ve herkes karnelerinizi bekliyor. Bu sınav türünde ve diğer bütün sınav türlerinde 3 aylık dönemde Kocaeli olarak yükselişimizi sürdürüyoruz. Biz Türkiye'de en istikrarlı, en başarılı ve başarısını arttırarak sürdüren bir iliz. Kocaeli şu an Türkiye genelinde TEOG sınavında bir bütün olarak ve ayrı ayrı puan türleri olarak da ilk 5'in içinde yer alan bir şehir. Bir de bunun ilçelere göre dağılımı var. TEOG'da ilçeler arasında Gölcük ilçemiz 1'inci oldu. ilçemizin geldiği durumu tebrik ve takdir etmek için bugün buradayız."



Vali Güzeloğlu, Kocaeli'de yaklaşık 370 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Biz sizleri çok seviyor ve güveniyoruz. İlk önce ailenize, ilçenize ve ülkenize büyük katkılar sağlayacaksınız. Bütün bu süreçte, bütün bir yarıyılda emek veren, hem eğitim çalışanları hem de eğitime katkıda bulunan herkese de teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü sizlere ediyorum. Çünkü sizler yarınlarımız, umudumuzsunuz. İnşallah gelecek her gün hem daha mutlu olacak, hem de başarılı olacaksınız, gönüllerinize göre bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum."