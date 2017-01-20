Okullarda Karne Heyecanı

Antalya'da okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 440 bin 715 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antbirlik ilkokulundaki karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfları gezerek karne dağıtan Vali Karaloğlu, okul öncesi eğitim alan öğrencilere tatilde iyi dinlenmeleri önerisinde bulundu.



Süt ve yumurtanın önemini anlatan Karaloğlu, "Tatilde uykunuzu tam alıyorsunuz. Süt içmeyi ihmal etmiyorsunuz. Yumurtanızı yiyorsunuz. Çok fazla televizyon seyretmiyoruz, çok fazla telefonlarla oynamıyoruz. Sokakta, sitede arkadaşlarınızla oyun oynuyorsunuz." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da karne dağıtımının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin tatilde dinlenmeleri gerektiğini ifade ederek, "Öğrencilerimizin, ikinci döneme daha zinde, dinlenmiş, öğrenmeye hazır, yüksek motivasyonlu neşeli gelmelerini bekliyoruz. Ödev konusunda çocuklara baskı yapılmamalı, öğrencilerimiz zorla öğrenmeye maruz bırakılmamalıdır. Eğitim uzun bin süreç. Çocuklarımız programlarına uygun ilerlerse öğrenerek başarılı bir geleceğe kendilerini hazırlamış olurlar." diye konuştu.



Kaş



Kaş ilçesinde de Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, İsmet Köroğlu Anadolu Lisesinde öğrencilere karnelerini dağıttı.



Kaymakam Bayar burada yaptığı konuşmada, "Zaman çok hızlı geçiyor. Bu tatil döneminde zamanınızı iyi değerlendirin. Bol bol kitap okuyun, bilgilerinizi pekiştirin." dedi.



Belediye Başkanı Kocaer de, "Bir yorgunluk, stres atılacak ama yine bu zaman içerisinde boş durmayarak, yeni bilgilere ulaşacağız. Zamanımızı değerlendirelim, tatilimizi yapalım, okumaya da devam edelim." şeklinde konuştu.



Daha sonra okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan öğrencilere plaket verildi.