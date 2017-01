Okullarda Karne Heyecanı

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da 519 bin 422 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.



Erzurum'da, bin 233 okulda 11 bin 357 öğretmen eşliğinde 165 bin 621 öğrenci karne aldı.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Palandöken ilçesinde bulunan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Erzurumlu polis memuru Murat Ellik'in isminin verildiği ilkokulda öğrencilerle bir araya geldi.



Vali Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, eğitim döneminin Erzurum açısından güzel geçtiğini belirterek, "Eğitim zaten zorluklara göğüs gererek yeni şeyler öğrenme faaliyetidir. Erzurum'da da eğitim camiası olarak bu faaliyeti eksiksiz ve aksaksız şekilde yürüttük" dedi.



Öğrencilere karne ve hediye dağıtan Azizoğlu, "Kışın soğuk ve karlı geçmesine rağmen çocuklarımız okula gelmekten asla vazgeçmediler ve öğretmenlerinin yanına gelerek bilgilerini pekiştirdiler. Eğitim zaten zorluklara göğüs gererek yeni şeyler öğrenme faaliyetidir. Erzurum'da da bu faaliyeti eksiksiz ve aksaksız yürüttük." ifadelerini kullandı.



Tatil döneminde öğrencilerin eğlenerek ve kış sporu yaparak geçirmelerini isteyen Azizoğlu, 2. dönem kar tatili yapılmayacağını belirtti.



Azizoğlu, karnesi zayıf olan öğrencilerle ilgili anne ve babalara uyarılarda bulunarak, şöyle konuştu:



"Öğrencinin karnesinde zayıfta olur pekiyi de. Hepimizin karnesinde de olmuştur. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Esas olan çocukları geleceğe hazırlamayı temin etmektir ki bu da zaten okullarda sağlanıyor. Çocuklarımız bazı derslerde başarılı olmayabilir bu eksiklik değildir. Çocuğun karnesinde notu kırıktır diye veliler çocukları üzmesinler. Önemli olan çocuklarımızın başarılı olduğu yönleri tespit edip ona göre yönlendirmektir. Anne ve babalar karnelere çok bakmasınlar."



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de öğrenci velilerinin her anlamda çocuklarının yanında olması ve onlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.



Sekmen, "Çocuklarımızın hepsi okumayı sökmüş durumda. Çocuklarımız geleceğe iyi hazırlanarak fikren ve aklen hür eğitimle sorgulayan araştıran neslin yetişmesine vesile oluyoruz. Emeği geçen başta valimiz, milli eğitim müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Velilerimiz yavrularına her anlamda mutlaka sahip çıksın." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Azizoğlu ve Sekmen, Erzurumlu şehit polis memuru Murat Ellik'in ailesi ile okulda bir araya gelerek şehidin isminin verildiği okul armasını hediye etti.



Kars



Kars'ta 66 bin öğrenci karne alarak, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısında tatile girdi.



Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Kars Valisi Rahmi Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.



Vali Doğan, yaptığı açıklamada, 66 bin öğrenci ve 4 bin 600 öğretmenin 15 günlük tatile girdiklerini belirtti.



Çocukların sevincine ortak olmak istediklerini aktaran Doğan, "Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Tatilde dinlenecekler 15 gün sonra tekrar başlayacaklar. Bir nefes alsınlar." dedi.



Doğan, tatillerin öğrencilerin dinlendiği zamanlar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Öğrencilik hayatı bir maraton, arada sırada nefes almak lazım nefesten sonra da daha hızlı koşmak lazım. Tatiller öğrencilerimizin sosyal gelişimi ve dinlenmesi için önemli. Karnesinde zayıf olan ailelere sesleniyorum. Karne kırık diye birşey yok. Öğrenciler bir başarı gösteriyor. Hayata yavaş başlayanların sonraki süreçte daha da önde olduklarını görüyoruz, Karneler öğrencilerin başarısını gösterir ama karnelere mahkum etmeden onların başarılı olması için, gelişmesi için devlet olarak, aileler olarak elimizden gelen desteği sağlamamız lazım. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimize eğitim camiasına başarılar diliyorum, iyi bir tatil diliyorum."



Ardahan



Ardahan'da 21 bin 109 öğrenci karne aldı.



Merkez 23 Şubat İlkokulundaki karne dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fikret Çerkezoğlu, öğrencilere karnelerini vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



İl genelinde bin 360 derslik mevcut olduğunu, bin 282 öğretmenin 21 bin 109 öğrenciye eğitim ve öğretim verdiğini belirten Çerkezoğlu, "Sorunsuz bir şekilde yarı dönemini kapattık. Öğrenci ve veliden tek isteğimiz, yarıyıl tatilini hak ettikleri gibi değerlendirsinler. Çocuklar çocukluğunu yaşasın, eğlensin, oynasın ve spor yapsın." dedi.



Erzincan



Erzincan'da 40 bin 905 öğrenci karne aldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karne dağıtım törenine katılan Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilere karne verdi.



Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara, yaptığı konuşmada, eğitimin önemi vurgulayarak, "Milli eğitim bir tarafa diğer her şey bir tarafa. Biz büyük Türk milleti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef ve gayretler çerçevesinde 2023, 2070 gibi hedeflerimiz var ise birinci işimiz insan yetiştirmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Gül ise toplam 2 bin 454 derslikte 3 bin 383 öğretmenin 40 bin 905 öğrenciye eğitim ve öğretim verdiğini aktararak, şöyle konuştu:



"Eğitimde bir standardı yakaladılar. Memnuniyetimizden dolayı çocuklarımızı ödüllendireceksek bu konuda ölçülü olmak zorunda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Maddi ödülün değerinin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Söz konusu bu ödül daha sonraki yıllarda maddi tatminsizliğe sebep verecek bir davranış biçimine dönüşeceği gibi çocuğumuza iyilikten çok kötülük yapmış oluruz." dedi.



Tunceli



Tunceli'de 125 okulda 9 bin 308 öğrenci yarıyıl tatiline girerek karne heyecanı yaşadı.



Munzur Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Vali Osman Kaymak, öğrencilere tatili verimli değerlendirmelerini söyledi.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymak, "Bu tatilde öğretmenlerimizin dediği gibi kitap okumayı bırakmıyoruz. Fazla televizyon izlemiyoruz, az izliyoruz. Göz sağlığımızı korumak için bilgisayar başında çok vakit geçirmiyoruz. Belirlenen sürelerde bilgisayar kullanıyoruz. Bol bol kitap okuyarak inşallah ikinci döneme dinlenmiş olarak başlayacağız." şeklinde konuştu.



Tunceli'nin eğitimdeki başarısına da değinen Kaymak, şunları söyledi:



"Tunceli eğitimiyle Türkiye'de tanınmış bir il. Özellikle TEOG sınavlarında birinciyiz. İnşallah sizlerden de aynı başarıyı bekliyoruz. Bu başarı grafiğinin düşmemesi lazım. Tabi biz bu başarı grafiğinde özellikle annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimizin bizlere çok katkısı var ve onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz de ilimizin Valisi, Milli Eğitim Müdürü olarak her zaman sizlerin daha iyi eğitim görmeniz ve daha rahat ortamlarda çalışmanız için gayret gösteriyoruz."



Programa, Vali Yardımcısı Selami Kaya ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu katıldı.



Ağrı ve Iğdır



Ağrı'da, bin 14 okulda 8 bin 95 öğretmen eşliğinde 166 bin 316 öğrenci karne aldı. Iğdır da ise 50 bin 163 öğrenci karne heyecanı yaşadı.