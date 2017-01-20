Okullarda Karne Heyecanı

Kızılcahamam'da 4 bin 750 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Bizim Anadolu Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yarıyıl tatili dolayısıyla program düzenlendi.



Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından TEOG sınavında başarılı öğrencilere karneleri verildi.



Programa Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Muşmal, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yeşildal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Güray Altunay da katıldı.