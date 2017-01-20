Okullarda Karne Heyecanı

Kütahya'da, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı.



Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, il genelinde yaklaşık 93 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.



İlin yöneticileri olarak çocukların karne heyecanına ortak olmak istediklerini belirten Nayir, şöyle konuştu:





"Çocuklarımıza ve velilerimize birinci dönemdeki başarılarından dolayı tebriklerimizi iletiyoruz. Çocuklarımız bir tatil ve dinlenme süreci geçirecekler ve inşallah ikinci döneme daha hazırlıklı olarak başlayacaklar. Zaman zaman karnesinde kırık not olan öğrencilerimiz evlerinde üzücü şeyler yaşayabiliyorlar. Biz velilerimizi özellikle bu hususta tembihliyoruz. Çocuklar bizim çocuklarımız, varsa kırık notları ikinci dönemde onları düzeltebilme imkanları var, el birliğiyle çalışırsak, okul, aile ve öğrenciler olarak geleceğe daha iyi bir nesil yetiştirebiliriz."



Daha sonra sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, çocukların karnelerini dağıtarak iyi tatiller temennisinde bulundular.