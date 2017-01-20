Okullarda Karne Heyecanı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 13 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi.



Karnelerini alan öğrenciler velileriyle birlikte büyük heyecan yaşarken, Kemal Paşa Ortaokulunda 6. sınıf öğrencisi ve okul birincisi Berra Betül Yanar, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy tarafından ödüllendirildi.



Başarılı olan öğrencilere her zaman katkı vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Toksoy şunları söyledi:



"Ülkemizin, ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için eğitim en öncelikli işimiz olmalıdır. Bizlerde belediye olarak bu manada ilçemizdeki başarılı öğrencilere, sporculara imkanlar dahilinde destek olmaya çalışıyoruz.



Betül kardeşimizi bu karne gününde başarılarından dolayı kutluyoruz. Bundan sonraki yaşamında daha büyük başarılar alacağını ümit ediyorum."