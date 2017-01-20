Okullarda Karne Heyecanı

Boyabat ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki törende konuşan İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, öğrencilere tatilde gezmelerinin yanı sıra bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Öğretmenler ve velilerin gösterdikleri çabaların öğrencilerin başarısında büyük rol oynadığına işaret eden Aksoy,"Çok başarılı bir ilk dönem geçirdiğiniz için hepinizi tebrik ve teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Tatilde gönlünüzce gezin, oynayın okuyun. İkinci yarı eğitim ve öğretim yılına bedeniniz ve zihniniz dinlenmiş olarak gelin ki başarılarınız daha da artsın. Hepinize iyi tatiller diliyorum."



Konuşmanın ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.