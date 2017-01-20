Okullarda Karne Heyecanı

Arguvan'da öğrencilere karneleri düzenlenen törenle verildi.



Arguvan Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ve Şube Müdürü Hafız İmer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yay, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere karnelerin bir amaç olmadığını, başarının değerlendirilmesi konusunda bir araç olduğu kaydetti.



Belediye Başkanı Kızıldaş ise öğrencilerden tatilde boş durmamalarını kitap okumalarını, gönüllerince eğlenmelerini istediklerini belirtti.



Karnelerini alan öğrencilere daha sonra çeşitli hediyeler dağıtıldı.