Okullarda Karne Heyecanı

Çanakkale'de okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 72 bin 455 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüden yapılan açıklamaya göre, kentte, okul öncesi 6 bin 670, ilkokul 21 bin 288, ortaokul 23 bin 364, orta öğretim 21 bin 133 olmak üzere toplam 72 bin 455 öğrencinin karne alıp yarı yıl tatiline başladı.



Özlem Kayalı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Can Aksoy, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Protokol üyeleri sınıflara giderek öğrencilere karnelerini dağıttı.



Karne dağıtımının ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.