Okullarda Karne Heyecanı

Van' in Erciş ilçesinde ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.



İlçe merkezindeki Reşit Çelik İlk ve Ortaokulu'nda tören düzenlendi.



İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, velilere seslenerek, öğrencileri tatilde ödevlerle çok yormamalarını, öğrencilerin tatillerini oyun oynayarak geçirmesi gerektiğini belirtti.



Başarılı öğrencilerin ödüllendirilirken başarısız öğrencilerin dışlanmamasının gerektiğini vurgulayan Yaşar, çocukları çikolatayla ödüllendirildi.



Törene Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı.