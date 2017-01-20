Okullarda Karne Heyecanı

Yozgat'ta 80 bin öğrenci ve 5 bin 500 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.



Okulların yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla Milli Eğitim Vakıf İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.



Karne töreninde konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, 2016-2017 eğitim öğretim yılının bir döneminin tamamlandığını belirterek, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin karnelerini hak ettiklerini söyledi.



Yozgat genelinde 80 bine yakın öğrencinin karne heyecanını paylaştıklarını ifade eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok şükür Yozgat'ta huzur, sükun ve barışla bir eğitim sezonu geçirdik. İnşallah ikinci dönem daha verimli olur. Eğitimin temelinde sevgi olması gerekiyor, biz bunu çocuklarımızın yüzlerinde, öğretmenlerimizin gözlerinde anne babaların telaşında fark ediyoruz. Herkes çocuğunun daha iyi eğitim alması için çırpınıyor. Her öğrencimiz kendisiyle gurur duymalı, ilk yıllardaki karneler, bir ışık gibi yol gösterici, yoksa o öğrencimizin hiçbir zaman değerini hiçbir şekilde eğitimini ifade etmez."



Yozgat Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş da sorunsuz bir eğitim öğretim dönemini tamamladıklarını belirterek, "Yozgat'ta yaklaşık 5 yıldır görev yapıyorum. Bu benim için de son karne töreni, buradan çok tatlı hatıralarla ayrılıyorum. Sizlerin şahsında tüm Yozgatlılara saygılarımı sunuyorum, Yozgat'ı unutmayacağım." dedi.



Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.