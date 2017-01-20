Okullarda Karne Heyecanı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016-2017 eğitim-öğretim birinci yarıyılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde, 94 bin 907 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, Gazi Osman Paşa İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.



Çolakbayrakdar, tekvando ve satranç branşında il birincisi olan ve TEOG Sınavı'nda üstün başarı sergileyen öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.



Öğrencilerle tek tek sohbet edip yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, karne dağıtımını gerçekleştirirken renkli görüntüler oluştu.



Kocasinan'daki okullarda karne heyecanına ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Çocuklarımız da daha çok çalışarak, daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklar. Allah, çocuklarımızın başarılarını daim etsin."