Okullarda Karne Heyecanı

Artvin'de okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 26 bin 886 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Artvin Valisi Ömer Doğanay, Çoruh İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, okul yöneticileri ve öğretmenlerle yaptığı görüşmenin ardından sınıfları gezdi.



Öğrencilere karnelerini vererek çeşitli hediyeler veren Vali Doğanay, öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, geride bırakılan dönemin yorgunluğunu üzerlerinden atmalarını istedi.



Kentte 172 okulda 26 bin 886 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade eden Doğanay, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, akademik çalışmalarla birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de oldukça yoğun geçtiği başarılı bir dönemi geride bıraktılar. Öğrencilerimiz, notları ne olursa olsun umutlarını, cesaretlerini, inançlarını ve kendilerine olan güvenlerini diri tutmalı, iyi bir tatil geçirmeli." diye konuştu.