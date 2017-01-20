Okullarda Karne Heyecanı

Niğde'de okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli 377 okulda 72 bin 761 bin öğrenci yarıyıl tatiline girerek, karne sevinci yaşadı.



İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi.



Milli Eğitim Müdürü Yaşar, karne dağıtımı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 377 okulda 72 bin 761 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini belirterek, karne alan ve notlarından memnun olan başarılı öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri kutladığını dile getirdi.



Belediye Başkanı Akdoğan da, öğrencilere başarılar dileyerek iyi tatiller temennisinde bulundu.