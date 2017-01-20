Okullarda Karne Heyecanı

Edirne'de okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 55 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.



Edirne Valisi Günay Özdemir, İnönü İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.



Eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığını ifade eden Vali Özdemir, kentte ortalamam 55 bin öğrencinin karne aldığını belirtti.



Edirne'nin eğitim anlamında başarılı bir yıl geçirdiğini ifade eden Özdemir, "İnşallah ikinci dönemde de aynı başarıyı göstereceğiz. Edirne Türkiye'nin başarılı illerinden bir tanesi. Bu konuda başta veliler ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi de başarılarından dolayı kutluyorum." şeklinde konuştu.



Özdemir, bütün eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını, okullara her türlü alt yapı ve teknik anlamda destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından Vali Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, çocuklara karnelerini dağıttı.