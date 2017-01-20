Okullarda Karne Heyecanı

Bayburt'ta okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet İlkokulu, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ile Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.



Vali Ustaoğlu, öğrencilere karnelerini vermeden önce tatili dinlenmeleri için iyi değerlendirmelerini, bu sürede ders çalışmamaları ve yalnızca kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.



Öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler veren Vali Ustaoğluna, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ile Göç İdaresi İl Müdürü Hüsnü Yağmur eşlik etti.