Okullarda Karne Heyecanı

Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, Gazimihal ilk ve ortaokul öğrencilerine karnelerini dağıttı.



Kaymakam Kadir Duman, karne dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada, bin 75 öğrenci ile 97 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.



Öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye eden Duman, "TEOG sınavlarında başarılarınızı artırarak hayalinizdeki işlere kavuşursunuz, ilk ve ortaokul bunun için çok önemli. TEOG sınavında 117 doğru ile ilçe birincisi olan Ece Er'i başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki sınavlarda 120 doğruları görürüz. Eğitime devamlı destek vermemiz lazım ki sizleri daha iyi yerlerde görelim." dedi.



Törene, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ufuk Arslan ile okul müdürü Ergün Yakar ve veliler katıldı.