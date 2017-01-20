Okullarda Karne Heyecanı

Bilecik'te 36 bin 500 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.





Vali Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bektaş Uçkun, Malhun Hatun ilk ve ortaokulunda gerçekleştirilen törene katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Elban ve beraberindekiler, öğrencileri tebrik etti.





Öğrencilerden iki haftalık tatili iyi değerlendirmelerini isteyen Vali Elban, şöyle konuştu:



"Öğretmenlerimize teslim ettiğimiz 36 bin 500 öğrencimiz tatile girdi. 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarılı ve güzel bir şekilde tamamladık. İlimizde mevsim koşulları itibarıyla ciddi sıkıntılar yaşamadık. Gerek öğretmenlerimizin fedakarlığı ve gayretleri, gerekse öğrencilerimizin disiplini sayesinde eğitimde herhangi olumsuzluk yaşanmadı. 15 günlük yarıyıl tatilinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz dinlenerek, ikinci yarıyıla da sağlıklı bir şekilde başlamış olacaklar."