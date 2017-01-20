Okullarda Karne Heyecanı

Çorum'da 97 bin 400 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.



Vali Yardımcısı Adem Saçan ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.



Sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet eden Saçan ve Büyük, bazı öğrencilere de karnelerini verdi.



Saçan, yaptığı konuşmada, başarılı bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Yoğun eğitim öğretim sonrası öğrencilerin tatili hak ettiklerini belirten Saçan, "Milli Eğitim Bakanımız da tatil hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasındaki en önemli cümle, 'çocukları yarıyıl tatilinde üzmeyin, ağır ödevler vermeyin ve onları dinlenmeye davet edin' idi. Bizler de öğretmenlerimizden bunu diliyoruz. Bu konuda velilerimize de çok iş düşüyor. Tatil süresi boyunca çocuklarımızın cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletlerle uzun süre geçirmelerine izin vermemeliyiz. Kitap okumalarını, çeşitli sosyal aktiviteler yapmalarını sağlamalıyız." dedi.