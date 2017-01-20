Okullarda Karne Heyecanı

Yarıyıl tatili dolayısıyla Eskişehir'deki toplam 450 okulda, 133 bin 725 öğrenciye karneleri dağıtıldı.



Eskişehir'de Ticaret Borsası İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Azmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.





Vali Çelik, törende yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığını anımsatarak, kentte bugün yaklaşık 134 bin öğrencinin yarıyıl tatiline başladığını kaydetti.



Karnelerin yarıyıl tatilinin başlangıcını ifade eden bir belge olduğunu vurgulayan Çelik, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz yarıyıl boyunca çok emek harcadılar. İki hafta dinlenerek ikinci yarıyılda daha büyük enerji ve coşkuyla sınıfları dolduracaklar. Eskişehir, eğitim ve öğretiminde başarılı. Öğrencilerimiz de tatili verimli şekilde geçirmelidir. Kitap okuyarak tatili değerlendirmelerini istiyorum." diye konuştu.



Vali Çelik, öğrencilere karnenin yanında yapboz hediye etti.