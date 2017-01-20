Okullarda Karne Heyecanı

Adana'da okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 469 bin 809 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gönül-Ferhat Baykara İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.



Vali Demirtaş, bazı sınıfları gezerek çocuklara karnelerini dağıttı.



Öğrencilerle bir süre sohbet eden Demirtaş, öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.



Öte yandan Adana'da özel ve resmi bin 274 okulda toplam 469 bin 809 öğrenciye karne dağıtıldığı bildirildi.