Okullarda Karne Heyecanı

Sinop'ta 32 bin 489 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.



İstiklal Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.



Vali İpek, burada yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim yılının ilk yarısını sorunsuz bir şekilde geride bıraktıklarını söyledi.



İl genelinde 32 bin 489 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade eden İpek, "Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi ilgilerinden dolayı tebrik ediyorum. İkinci eğitim ve öğretimde de başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.



Vali İpek'in konuşmasının ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.