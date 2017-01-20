Okullarda Karne Heyecanı

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Osmaniye'de karne töreni düzenlendi.



Osmaniye Valisi Kerem Al, Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde, başarılı öğrencileri tebrik etti.



Öğrencilerin yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini arzuladığını ifade eden Al, şunları kaydetti:



"Karne, zekanızın, kişiliğinizin bir ölçüsü değildir. Sadece bir dönem boyunca çalışmamızın, performansımızın bir göstergesidir. Kuvvetli yanlarınızı, zayıf yanlarınızı öğretmenlerinizle, velilerinizle beraber bir değerlendirmeye tabii tutmanız lazım. Ben inanıyorum ki çalıştıktan sonra, belli bir azmin sonunda başaramayacağınız şey yoktur. O bakımdan şu anki kırık notlar sizi ümitsizliğe sürüklemesin. 15 tatili en verimli şekilde değerlendirin. Büyüklerinizi ziyaret edin."



Okul tabelasında Necmettin Erbakan'ın ismini gördüğünü anımsatan Al, "Erbakan imam hatiplerin gelişmesinde çok büyük emeği olan eski başbakanımız, büyüğümüzdür. Onu da, saygıyla anıyorum. Sizlere de güzel ve başarılı bir gelecek diliyorum." dedi.



Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kentte 416 okulda 125 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirtti.





İyi insan yetiştirmenin önemli olduğuna dikkat çeken Çelik, şöyle konuştu:





"Vatanını, milletini, yaşadığı toprağını seven insanlar yetiştirmek istiyoruz. Biz iyi anne ve babalar, iyi öğretmenler, iyi esnaflar, iyi yöneticiler yetiştirmek istiyoruz. Akademik başarı elbette önemli. Ama iyi bir insan olduktan sonra önemli. Eğer çocuklarımızı daha başarılı, geleceğe daha aydınlık bir şekilde bakan nesiller olarak istiyorsak önce onları sevmeliyiz. Onlara güven duygusunu aşılamalıyız. Bu yapıldığında başarı gelecektir."





Konuşmalardan sonra, Vali Kerem Al, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, başarılı öğrencilere karne ve hediyeler verdi.