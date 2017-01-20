Okullarda Karne Heyecanı

Kırıkkale'de 50 bin 064 öğrenciye karne dağıtıldı.



Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Emniyet Mahmut Çorumlu, öğrenci ve velileri katıldı.



Vali Haktankaçmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde eğitim alanında ilk dönemi geride bıraktıklarını söyledi.



Öğrencilerin ve öğretmenlerinin çok çalışarak tatili hakkettiklerini belirten Haktankaçmaz, şöyle konuştu:



"Kırıkkale'de 2016-2017 eğitim yılının ilk dönemi başarı ile tamamlandı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarısı hepimizi mutlu eder. Çocuklarımız başarılı veya az başarılı olabilir. Her çocuğun durumu farklıdır. Bir alanda başarısız olan bir çocuğun çok farklı alanlarda çok daha büyük başarılar elde ettiğini hepimiz çok defa müşahede etmişizdir. Çocuklarımızı kırık nottan dolayı kırmayalım. Onlar bizim yarınlarımızın teminatıdır. Öğrencilerden tek isteğim tatil süresince dinlenmeleri ve bol bol kitap okumalarıdır. İyi tatiller."



İl Milli Eğitim Müdürü Çetin de 2016-2017 eğitim öğretim yılının yarı döneminin oldukça verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.



50 bin 064 öğrencinin karne aldığını belirten Çetin, bütün öğrencilerin tatil boyunca iyi dinlenmesi tavsiyesinde bulundu.



Tören, Vali Haktankaçmaz'ın, başarılı öğrencilere karnelerini vermesinin ardından son buldu.



Karakeçili



Karakeçili ilçesinde de karne dağıtım töreni vardı.



2016-2017 eğitim öğretim yılı yarı yıl karne dağıtım töreni Karakeçili İlkokulunda yapıldı.



Törene, Kaymakam Emrah Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Acar, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



İlçede eğitim öğretim gören toplam 525 öğrenciye karneleri verildi.



Kaymakam Uzun, yaptığı konuşmada, kırık notu olan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini belirterek "Bu tatili iyi değerlendirerek ikinci dönemde daha çok çalışarak başarınızı artırmanız gerekir. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.



Konuşmaların ardından Uzun, öğrencilere karnelerini dağıttı.