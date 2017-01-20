Okullarda Karne Heyecanı

Kırklareli'nde 49 bin 729 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.



Kırkşehitler İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Esengül Civelek, Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Vali Civelek, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin eğitim ve öğretimde başarılı bir il olduğunu söyledi.



Öğrencilere yarıyıl tatilinde kitap okumaları önerisinde bulunan Civelek, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti.



Konuşmaların ardından Vali Civelek, öğrencilere karnelerini dağıttı.