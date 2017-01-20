Okullarda Karne Heyecanı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.



İlçe merkezindeki Fatih İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.



Törende konuşan Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Sabaz, ilçede 13 bin 920 öğrenciye karne dağıtıklarını belirtti.



Başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Sabaz, "Bu başarıya büyük katkı sağlayan öğretmen ve velilerimize çok teşekkür ederim. Kırık notları olan öğrencilerin bu tatili iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekmekte. Tarihi yerleri gezmelerini, tatilde ödev olmadığı gibi bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.