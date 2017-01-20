Okullarda Karne Heyecanı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 bin 418 öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya İlkokulu ve Ortalıca İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincini paylaştı.



Kaymakam Pişkin, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.



Yarı yıl tatilinin adı üzerinde tatil amaçlı bir ara dönem olduğuna değinen Pişkin," Bunu iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Velilerin de çocuklarına bu anlamda anlayışlı olması, başarısız çocukların üzerine gitmemesi, onlara sevdikleri ve vakit geçirebilecekleri şeyleri sunmaları önemli." diye konuştu.



Öğrencilere tek tek karnelerini veren Kaymakam Pişkin ve protokol üyeleri, öğrencileri tebrik ederek kitap hediye etti.