Okullarda Karne Heyecanı

Hizan ilçesinde 9 bin 500 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.



Hizan Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Hizan ilçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, başarılı bir dönemi arkada bıraktıklarını söyledi.



Öğrencilere karnelerini dağıtan İnan, 15 günlük arayı iyi değerlendirmelerini, kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.



İnan, öğretmenlerin de öğrencilerin başarısı için büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak, öğrencilerin karnelerindeki başarıdan bunu görebildiklerini aktardı.