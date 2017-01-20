Okullarda Karne Heyecanı

Havza ilçesinde, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam 100. yıl İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerden iki haftalık tatil süresini iyi değerlendirmelerini istedi.



İlçenin eğitimdeki başarısının her geçen yıl artmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:



"Elde ettiğiniz başarıları bizlere gurur ve mutluluk veriyor. Şimdi dinlenme zamanı ama dinlenmek demek boşa zaman harcamak demek değildir. Zira boşa geçirecek zamanımız yok. Tüm öğrencilerimi kutluyor ve yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerin temenni ediyorum. Öğrencilerimizden oyun kadar kitap okumaya da vakit ayırmalarını istiyorum. Ayrıca cefakar öğretmenlerimizde vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ederim."



Konuşmanın ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.