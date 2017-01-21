Okullarda Akılcı İlaç Kullanımı'na Dikkat Çekildi



Gürsu Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Nuray Çıkrıklar ve veliler de katıldı.

Karne dağıtımından önce açıklamalarda bulunan Dr. Çıkrıklar, gereksiz ve gelişigüzel ilaç kullanmanın hastaların tedaviye olan uyumunun azalmasına, bazı ilaçlara karşı vücudun direnç geliştirmesine, hastalıkların tekrarlamasına, süresinin uzamasına ve de hastalık esnasında beklenmeyen etki görülme sıklığının artmasına neden olacağını belirtti.

Türkiye'nin antibiyotik tüketiminde Avrupa'da ilk sırada yer aldığı bilgisini veren Dr. Çıkrıklar,"İlimiz antibiyotik reçetelenme oranlarında genel olarak Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Fakat Gürsu'yla beraber bazı ilçelerimiz hala Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Bu ilçelerimizde yetişkinlerin alışkanlıklarını değiştirme güçlüğünden hareketle yetişme çağındaki çocuklara, öğrencilere yönelik akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bu tarz çalışmalarla konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilere Akılcı İlaç Kullanımı Temalı Karne

Konuşmaların ardından karne dağıtım törenine geçilirken, vatandaşların, öğrencilerin ve sağlık çalışanlarının konuya ilgilerini arttırmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nce tasarlanıp hazırlanan Akılcı İlaç Kullanımı temalı zarflar içerisinde öğrencilere karneleri verildi. Akılcı İlaç Kullanımı konulu bilgilendirici broşürlerin de yer aldığı bu karne zarfları, il genelinde farklı okullarda yaklaşık 17 bin öğrenciye dağıtılırken, konu hakkında ailelerde de farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.